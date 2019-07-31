Читатель siapress.ru прислал в редакцию фотографию с улицы Республики, 81, со следующим комментарием: «Раскопали двор, бросили какую-то временную «соплю». Разрезали пополам двор большого дома: ни жильцам, ни спецтехнике не проехать. Где трапы для людей и колясок?! Город XXI века. Нефтяная столица России».
Фотофакт от читателя. Раскопали двор пополам: ни спецтехнике, ни коляске не проехать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 11:02, просмотров: 144, комментариев: 0
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00