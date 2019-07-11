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Выше уровня лужи // ФОТОФАКТ

В паблике «Регион-86» сургутянка Вера М. опубликовала фотографию канализационного люка, расположенного недалеко от Управления федеральной миграционной службы Сургута. Люк, выполняющий функцию ливневки, в которую должна стекать дождевая вода, почему-то находится выше уровня остальной дороги.

В итоге после ливней на проезде у УФМС образуется большая лужа, прямо в которой приходится парковаться автовладельцам.

Но у выпирающего над поверхностью асфальтового островка есть и позитивная сторона: по нему можно вприпрыжку перебраться на другую сторону улицы.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 211, комментариев: 1


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 13:44
По городу много таких

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