​Ты не пройдешь! // ФОТОФАКТ

В Сургуте на улице Киртбая, где проходят строительные работы, установили кнопку для пешеходного перехода. Однако включить светофор сургутяне вряд ли смогут — доступ к устройству перекрыт забором.

В пресс-службе администрации города корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что проблему исправят. «Согласно проекта ограждение было запланировано метр высотой. Сейчас в городе размещается другой вид ограждения - с ПВХ покрытием. Его высота 1,2 метра. Для единообразия была проведена замена на новой дороге. Впоследствии к месту расположения кнопки будет обеспечен доступ», — отметили сотрудники мэрии.

Напомним, жители города в соцсетях по-прежнему обсуждают зачем вдоль проезжей части ставить заборы. Кроме того, многие пользователи сходятся во мнении, что дизайн ограждений вряд ли можно назвать удачным.