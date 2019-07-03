​В Сургуте появился символ творческого туризма // ФОТОФАКТ

Казалось бы, куда можно применить старый минивен Volkswagen Transporter T2 1975 года? Но участники окружного фестиваля уличного искусства «Гаражи фест», который прошел 29 июня в Сургуте, нашли необычное решение.

Автомобиль разрезали по диагонали и использовали в инсталляции на автовокзале ТРЦ «Сургут Сити Молл». Он буквально выезжает из сюжета на стене в повседневную реальность.

«Авторы идеи — воспитанники школы граффити «Гаражи». Над воплощением трудилась команда, в составе которой были ребята из проекта True Garage - отвечали за техническую часть, художники творческого объединения «Узор мира» из Ханты-Мансийска и несколько вольных художников из Сургута, — рассказал СИА-ПРЕСС руководитель школы Максим Яровой. — Минивен нашли в поселке Лесной, выкупили у предыдущего владельца. Вообще инсталляции внутри помещений учреждений культуры — регулярная история, поэтому хочется больше подобных объектов в общественных пространствах города. Будем работать над этим».

Также Яровой отметил, что остальные фестивальные рисунки, на общей площади в 150 кв. м. также раскрывают тему пути. Эти объекты стали символом творческого туризма.

Кстати, в Сургуте недавно появилась Graffiti_map_Surgut — карта с местами расположения рисунков стрит-арт художников. Новая инсталляция уже нанесена на нее.

Фото: В. Бойко и И. Камалетдинов