В Сургуте вновь ставят заборы вдоль дороги. На этот раз черные // ФОТОФАКТ

В Сургуте вдоль дороги на улице Киртбая начали устанавливать новые кованные заборчики. На этот раз они черного цвета, а не ставшие известными благодаря блогеру Илье Варламову розовые, или зеленые, которые, впрочем. бывшие розовые, просто перекрашенные. В городских социальных сетях уже обсуждают, зачем снова ставить заборчики вдоль дорог.

«Неужели большей части жителей нравятся эти решетки вдоль дорог и тротуаров? Только вроде бы сошлись на мнении, что ржавеющие розовые заборчики были ошибкой, как снова старая песня!», – жалуется сургутянин Юрий Чернышев.

Впрочем, не все согласны с критикой установки ограждений.

«Вас действительно это беспокоит?! Чёрные заборы? Мне лично напоминают города-миллионники, почему бы и нет?» – отвечает Катя Русских.