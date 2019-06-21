​Жители домов Сибпромстроя в Сургуте скрывают номера машин, чтобы не получать штрафы за нарушение парковки // ФОТОФАКТ

Жители домов Сибпромстроя в Сургуте, очевидно, устав получать штрафы за нарушение правил парковки во дворах, стали заклеивать госномера автомобилей подручными средствами или вообще снимать их. Так машины не сможет снять спецавтомобиль «Паркон», а, значит, хозяину не «прилетит» штраф.

Фотоколлаж выложила в местный паблик в ВК сургутянка А. Кузнецова: «Домой хожу дворами Сибпромстроя на жд, и почему-то многие владельцы закрывают номера подручными средствами. Просто не понятно, у нас так во дворе не делают, а может надо. Зачем закрывать номер или часть номера? Не понятно», — подписала снимок горожанка.

Кстати, на днях СИА-ПРЕСС сообщал, что в Сургуте по дворам ездит машина — белая «Лада Гранта», водитель которой фиксирует нарушения правил парковки и отправляет в ГАИ. В итоге владельцы получают многотысячные штрафы. Лайфхак, который используют автолюбители с фото А. Кузнецовой, видимо, помогает и в этом случае.

Помимо водителей, паркующихся под знаками, в Сургуте немало тех, кто ставит своих железных коней на газоны или тротуары. Познакомиться с автохамами города вы можете в новом еженедельном проекте СИА-ПРЕСС «Эвакуируйте это!»

Фото: А. Кузнецова