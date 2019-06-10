​«Раньше за это бы расстреляли!»: в соцсетях обсуждают заполненный хлебом мусорный бак

В сообществе «ЧП [В] Нижневартовске» во «ВКонтакте» опубликована фотография мусорного бака, наполненного булками хлеба. «Раньше за это бы расстреляли! А пенсионеры и ветераны крохи собирают. Сети магазинов выбрасывают», — говорится в посте.

Снимок вызвал общественное осуждение. Одни пользователи соцсети сетуют на то, что магазин мог бы бесплатно раздать хлеб, другие напоминают, что за такую благотворительность законом предусмотрен штраф. Реализовывать просроченный или испорченный товар нельзя в России ни под каким видом.

Стоит отметить, что с 9 декабря 2018 года запрещен возврат скоропортящихся продуктов поставщикам. Автор закона, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, объясняла свою инициативу необходимостью дополнительных мер защиты отечественных производителей на продовольственном рынке и защиты потребителей.

Представитель рынка, пожелавший остаться неназванным, рассказал ИА СИА-ПРЕСС, что некоторые сети ушли от возврата товара еще до принятия закона. «Принятый закон вряд ли кардинально сказался на работе крупных торговых сетей. При желании, возврат продуктов можно производить и сейчас, оформив его иначе юридически. Но, например, «Магнит» не возвращает товар уже давно. Надо понимать, что потери от товара, который выбрасывается, заложены в цены. Примерно, 1,5 процента от товарооборота магазина. Например, усредненный сетевой магазин в день делает выручку в 300 тысяч рублей. То есть «на выброс» запланировано больше трех тысяч рублей в день. А теперь умножьте это на количество магазинов и количество дней в году — речь идет о миллиардах рублей. Так что и за этот мусорный бак, и за продовольственные помойки мы с вами заплатили из своего кошелька. Ситуация становится еще печальнее, когда вспоминаешь о том, что миллионы людей в мире недоедают. Если говорить о рациональности, то, конечно, рациональнее возвращать товар на переработку. Раньше возвращенный производителю хлеб шел на сухари или корма скоту, в зависимости от его состояния».