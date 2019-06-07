​Сургутское жилье суперэконом // ФОТОФАКТ

В Сургуте в лесном массиве напротив дома Толстого, 28, неизвестный построил себе хижину. Жилье из строительных отбросов, оставшихся лежать после сноса гаражей, состоит из двух комнат.
Также в этом «капитальном» шалаше есть место для сна, а кухня и другие удобства находятся на улице. Судя по вещам вокруг, в нем живет мужчина.
Застать жильца на месте СИА-ПРЕСС не удалось. Если вы его знаете, или найдете раньше, сообщите в редакцию, мы попробуем помочь.
Фото: А. Андронов
«У аппарата!» с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским // ONLINE 11 июня в 11.00