​Лестница к детской поликлинике №5 в Сургуте. Было/стало

В Сургуте отремонтировали разрушенную лестницу, ведущую к детской поликлинике №5. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сургутянин Игорь Бурмасов, который отправил жалобу на портал «Твой Сургут» с просьбой провести работы.

«Как в Сургуте выполняют мэрские поручения. 16 апреля я написал о том, в каком жутком состоянии находится лестница, ведущая к детской поликлинике №5 в Сургуте. Подал заявку на ремонт через портал «Твой Сургут». Ремонт состоялся», — пишет Бурмасов.

Было:

В комментариях под постом подписчики пользователя в основном иронизируют: «Держу пари, что к концу лета все приобретет первоначальный вид. Сделано наспех», «Миленько и со вкусом», «Еще бы делали все не формально». Однако сам сургутянин отмечает, что «Работа выполнена. Ходить по лестнице можно».

Фото: И. Бурмасов