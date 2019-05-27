​Сургутяне поддержали российскую сборную на бронзовом матче ЧМ-2019 по хоккею // ФОТОФАКТ

26 мая в Словакии завершился чемпионат мира по хоккею 2019 года. «Красная машина» взяла бронзу турнира, вырвав победу у сборной Чехии в серии буллитов. На трибунах арены российских хоккеистов поддерживали болельщики десятков российских городов, развернут был и флаг Сургута.

ЧМ-2019 года стал одним и самых удачных для российской сборной за последние годы. Проиграна была только одна игра — в полуфинале уступили финнам со счетом 0:1. Сборная Финляндии и стала чемпионом мира 2019, обыграв в финале Канаду.

Лучшим российским игроком признан голкипер Андрей Василевский. Он вошел в символическую пятерку ЧМ-2019 вместе с Филипом Гронеком (Чехия), Микко Лехтоненом (Финляндия), Вильямом Нюландером (Швеция), Якубом Ворачком(Чехия), Марком Стоуном (Канада).