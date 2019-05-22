​«Северстрой», дома дострой! // ФОТОФАКТ

В Сургуте дольщики компании «Северстрой» начали клеить на автомобили наклейки с призывом к застройщику: «Северстрой», дома дострой!».

Также они призывают других горожан последовать их примеру: «Если ты тоже дольщик, вступай в наши ряды!» — сообщается в группе «Дольшики Сургута».

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что в Сургуте около тысячи семей-дольщиков боятся остаться без квартир и денег, вложенных в строительство. Горожане сообщают, что строительство на объектах компаний «СеверСтрой» и «ДЭП» протекает медленно.



