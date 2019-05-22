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​«Северстрой», дома дострой! // ФОТОФАКТ

Фото: vk.com/dolevoe_surgut
Фото: vk.com/dolevoe_surgut

В Сургуте дольщики компании «Северстрой» начали клеить на автомобили наклейки с призывом к застройщику: «Северстрой», дома дострой!».

Также они призывают других горожан последовать их примеру: «Если ты тоже дольщик, вступай в наши ряды!» — сообщается в группе «Дольшики Сургута».

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что в Сургуте около тысячи семей-дольщиков боятся остаться без квартир и денег, вложенных в строительство. Горожане сообщают, что строительство на объектах компаний «СеверСтрой» и «ДЭП» протекает медленно.




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Сегодня в 10:01, просмотров: 237, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:28
Если не дольщик, тоже надо вступать в ряды. Гражданская солидарность называется. Общество против нерадивых застройщиков и… чиновников.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:01
Спасибо надо определенное сказать фискальному органу, они по информации приложили тоже руку к данной ситуации

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