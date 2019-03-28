Жители дома на Мелик-Карамова, 25, в Сургуте отвоевывают места под парковку мусором

Сургутянин Денис Ильин через портал «Твой Сургут» пожаловался чиновникам на «мусорную войну» во дворе дома на улице Мелик-Карамова, 25.

Жильцы дома оставляют мусор на местах, где обычно паркуют автомобили или просто так — лень донести до контейнера, или таким образом ограждают их, чтобы потом поставить своего железного коня.

Сам же сургутянин подписал фото так: «Жильцы оставляют мусор по всей придомовой территории».

Чиновники быстро откликнулись на жалобу, сообщив, что целиком и полностью разделят возмущение горожанина. «Однако, к сожалению, воспитание культуры общежития у граждан не входит в полномочия администрации города», — пояснила начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Фото: Д. Ильин