​Религию в массы: буккроссинг по-сургутски // ФОТОФАКТ

В здании ж/д вокзала некоторое время назад появились стойки для популярного общественного движения — буккроссинга.

Идея, видимо, пришлась по душе верующим горожанам, которые заполнили полочки соответствующей литературой. Причем на стойках нет других книг: их или никто не приносит, или очень быстро разбирают.

Суть буккроссинга: человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, для того, чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать. Тот, в свою очередь, должен повторить это же действие.