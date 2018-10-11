​Как на кладбище // ФОТОФАКТ 

Читатель портала siapress.ru прислал в редакцию фотографии заборчиков, которые украсили Сургут две-три недели назад. Конструкции расположены в районе пересечения улиц Декабристов — Майская, Майская — Энергетиков, а также вдоль улицы Энергетиков и представляют собой черные прямоугольные рамки. Отправитель фото был краток, в описание к файлам прилагалась лишь подпись: «Оградки, как на кладбище».

Это не окончательный дизайн, а только каркас будущих ограждений. Правда, какими они будут, и когда горожане увидят готовый вариант — неизвестно.

Напомним, годом ранее жители города также обсуждали вопрос заборчиков, но он был связан с перекрашиванием розовых конструкций в темно-зеленые. Тогда многие сургутяне были возмущены и писали в соцсетях: «Уходит эпоха».