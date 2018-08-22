Сургутский вокзал попал в корпоративный журнал РЖД // ФОТО

Железнодорожный вокзал Сургута попал на страницы бортовой журнал РЖД. Фотографией издания с siapress.ru поделился читатель нашего портала.

В статье, в частности, говорится, что Сургутский вокзал, как и большинство зданий-символов в СССР, был выполнен в «суровом стиле советский модерн». Автор заметки называет вокзал «прямоугольной квадратной коробкой из стекла и бетона», а пассажиры, выйдя на перрон, видят «мрачноватую композицию с четырьмя женскими фигурами». «Внешний вид здания настолько неоднозначен, что местные жители до сих пор время от времени собирают петиции о его сносе», – говорится в статье. Вместе с тем автор указывает, что туристические сайты признают Сургутский ж/д вокзал одним из самых необычных в России.