«На дне» Сургута: в городе появился новый арт-объект

Сургутская арт-группа «Прорубь» представила вниманию горожан новый проект. Объект под говорящим названием «На дне» расположился на стене заброшенного дома на улице Университетской. Косяк самодельных рыб плывет в южную сторону.

«Этот проект открывает цикл работ, направленных на апгрейд города, — рассказала siapress.ru активистка арт-группы «Прорубь» Татьяна Кургузова. — Мы стремимся из подобных неприглядных объектов, заброшенных зданий соорудить арт-объекты, привлекающие внимание общественности не только внешним видом, но и смыслом, конечно».

Что понимать под «дном», смотря на рыбную стаю, с улыбкой пересекающую разваливающуюся лачугу, — решать каждому.

А почему плывут на юг? «А на юге тепло, не то что у нас в Сибири», — иронизируют создатели композиции.