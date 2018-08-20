«На дне» Сургута: в городе появился новый арт-объект

Сургутская арт-группа «Прорубь» представила вниманию горожан новый проект. Объект под говорящим названием «На дне» расположился на стене заброшенного дома на улице Университетской. Косяк самодельных рыб плывет в южную сторону.
«Этот проект открывает цикл работ, направленных на апгрейд города, — рассказала siapress.ru активистка арт-группы «Прорубь» Татьяна Кургузова. — Мы стремимся из подобных неприглядных объектов, заброшенных зданий соорудить арт-объекты, привлекающие внимание общественности не только внешним видом, но и смыслом, конечно».
Что понимать под «дном», смотря на рыбную стаю, с улыбкой пересекающую разваливающуюся лачугу, — решать каждому.
А почему плывут на юг? «А на юге тепло, не то что у нас в Сибири», — иронизируют создатели композиции.
Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00