В Сургуте появилась каллиграфическая стрит-арт остановка! // ФОТО

Самое крупное за пределами столицы каллиграффити площадью около 200 квадратных метров появилось на стене ТРЦ «Сургут Сити Молл» в месте расположения транспортного узла междугороднего сообщения. Примечательно, что замысловатые знаки охватили не только облицовку торгово-развлекательного центра, но и автобусную остановку.

Масштабный рисунок появился в рамках мероприятия «Гаражи фест» и создан руками уличного художника из Екатеринбурга и хэдлайнера фестиваля Ромы Бантика. На создание работы автору потребовалось 32 часа!

Говорят, уральский каллиграф вдохновился творчеством абстракциониста Василия Кандинского. Рома Бантик написал своим почерком именно цитату основоположника абстракционизма: «Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством».