Гадюки в городе! Сургутянин столкнулся со змеей на спортобъекте Сургутнефтегаза // ФОТОФАКТ

Сургутянин Петр Аксенов вчера на базе «Снежинка» столкнулся с гадюкой. СИА-ПРЕСС попросил прокомментировать ситуацию ведущего научного сотрудника Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ, кандидата биологических наук Николая Наконечного.

«У нас обитает один вид гадюк — обыкновенная гадюка, которая занесена в Красную книгу Югры. Окрас змеи может быть черный и с рисунком. На фото — узорчатый. — рассказал ученый. — Встреча со змеей на «Снежинке» — нормальное явление, там характерное место их обитания: лес и болото».

При встрече с гадюкой Николай Наконечный не рекомендует хватать ее руками и подходить ближе, чем на метр: «Как правило, змея уползает, если видит человека. Напасть может, если ее пытаются поймать, или случайно наступили».

Если змея укусила человека, то можно отсосать яд, но только в случае, если во рту нет ранок. Яд, естественно, нужно выплюнуть. Нельзя перематывать место укуса. Затем надо сразу же обратиться в ближайший медпункт.