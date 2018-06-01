Обнаружен самый одинокий мальчик Сургута // ФОТО

Читатель siapress.ru прислал фотографию и написал: «У нас во дворе срубили дерево. Мальчик взял бревно и положил на качели. После этого он минут 15 качался в паре с бревном».
Фото с мальчиком сделано возле дома №8 на проезде Дружбы.
Читатель siapress.ru прислал фотографию и написал: «У нас во дворе срубили дерево. Мальчик взял бревно и положил на качели. После этого он минут 15 качался в паре с бревном».
Фото с мальчиком сделано возле дома №8 на проезде Дружбы.
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