Обнаружен самый одинокий мальчик Сургута // ФОТО

Читатель siapress.ru прислал фотографию и написал: «У нас во дворе срубили дерево. Мальчик взял бревно и положил на качели. После этого он минут 15 качался в паре с бревном».

Фото с мальчиком сделано возле дома №8 на проезде Дружбы.