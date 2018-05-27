Пусть всегда будет солнце! // ФОТОФАКТ

Наши читатели прислали в редакцию фото — на балконе одного из домов на Пролетарском проспекте жилец установил солнечные батареи.
Помогают ли они экономить на электричестве с учетом того, что в Сургуте не так много солнечных дней, не известно. А, может быть, этот человек просто заботится об окружающем мире? Ведь такие батареи — экологически чистый вид получения энергии. При этом в воздух не выбрасываются вредные вещества и не используются природные ресурсы земли.
Как и чему учить школьника-иностранца. Проректор СурГПУ Владислав Засыпкин// ONLINE 28.08 в 15.00