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Пусть всегда будет солнце! // ФОТОФАКТ

Наши читатели прислали в редакцию фото — на балконе одного из домов на Пролетарском проспекте жилец установил солнечные батареи.

Помогают ли они экономить на электричестве с учетом того, что в Сургуте не так много солнечных дней, не известно. А, может быть, этот человек просто заботится об окружающем мире? Ведь такие батареи — экологически чистый вид получения энергии. При этом в воздух не выбрасываются вредные вещества и не используются природные ресурсы земли.


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26 мая в 16:40, просмотров: 1045, комментариев: 0


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