​Не пригород, а помойка // ФОТОФАКТ 

Читатель siapress.ru Александр Л. прислал в редакцию фотографии стихийной свалки, которую обнаружил по дороге в ПСОК «Заречный». Сургутянин негодует: Почему пригород превращается в помойку?
Александр поинтересовался, кто ответственен за чистоту на территории вне дачных кооперативов.
Соответствующий запрос редакция отправила в Ханты-Мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ ведомства появится на портале siapress.ru.
Поделиться опытом борьбы со стихийными свалками можно в комментариях.
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