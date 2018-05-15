Больные из онкоотделения СОКБ каждый день наблюдают рекламу ритуальных услуг // ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Я живу здесь 42 года. Горжусь достижениями сургутян, радуюсь красоте нашего города, новым памятникам.

И сердце плачет при виде вот этой рекламы Центра ритуальных услуг, которая расположена прямо под окнами Сургутской ОКБ. Люди больные раком, страдающие от боли и ищущие надежду на выздоровление, из окон больницы вынуждены ежедневно видеть, какие ритуальные услуги предоставляются круглосуточно.

Да, это стоянка для автомобилей, но считаю, что местные власти должны запретить стоянку этого автомобиля с такой рекламой. Он находится прямо на виду и ухудшает и без того безрадостную жизнь больных людей.