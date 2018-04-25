Лужа возле десятой школы Сургута вполне может стать причиной опозданий на урок в последние дни апреля. По крайней мере, рисковать, преодолевая ее в спешке, не стоит. Снег быстро тает, а весенние дожди только добавляют миллилитры воды в городские лужи. Так что пару недель придется поупражняться в акробатике, маневрируя между льдом и грязью по узкой доске.
Путь к знаниям тернист // Фотофакт
Куда же без сезонной проблемы наводнения возле сургутских школ
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