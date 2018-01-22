А где Вадим Николаевич? // ФОТОФАКТ

Интересный нюанс подметил корреспондент СИА-ПРЕСС, побывавший сегодня, 22 января, в администрации Сургута. На третьем этаже на «стене славы», где висят портреты всех руководителей муниципалитета с момента приобретения им статуса города, явно не хватает одного — а именно действующего главы Вадима Шувалова.

Можно предположить, что природная скромность Вадима Николаевича не позволяет ему повесить свою фотографию на эту стену еще в статусе градоначальника, но это тоже не в традиции — портрет Дмитрия Попова (тоже довольно скромного по характеру) был расположен возле Александра Сидорова практически сразу после выборов 2010 года.

Может, дело в том, что на портрет Вадима Николаевича отведен столь малый участок стены, что его расположение сделает главу города крайним, что не очень-то приятно, и именно поэтому был затеян печально знаменитый ремонт третьего этажа администрации города — дабы модернизировать расположение и структуру «стены славы».

Одна хорошая новость в этом всем есть: слухи о том, что еще одна печальная «знаменитость» третьего этажа администрации — электронный замок — сломался, подтвердились. Он действительно не работает.