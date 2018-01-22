​Сургутская администрация прорекламировала новую заправку // ФОТО

На сайте сургутской администрации появился материал о том, как в городе открылась автозаправка «нового формата». Речь идет не о заправочной станции для электромобилей (что действительно было ново и в какой-то мере эпохально для города), а о простой заправке, но с некоторыми нюансами в плане комфорта.

Она открылась на улице Профсоюзов, и представляет собой переделанную станцию «Лукойла» – к колонкам и магазину там добавился Wi-Fi, доступная среда для инвалидов и платежный терминал для самообслуживания.

Видимо, элементарно современная заправка – это такое большое событие для Сургута, что ее приехал открывать замглавы Николай Кривцов. Речь даже не идет о том, что передовой опыт внедрила сургутская компания – все-таки это обычный сетевой продукт «Лукойла». Однако же Кривцов «выразил надежду, что автозаправочная станция нового формата с высоким уровнем сервиса и безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями станет ориентиром для остальных участников рынка».

Горожанам остается выражать надежду на то, что позитивные начинания местных бизнесменов будут находить такой же чуткий отклик у сургутской администрации. А оценивать то, что на сайте городской власти выходят фоторепортажи с подобным рекламным контентом, каждый волен самостоятельно.