​31 декабря в Сургуте — ради этого дня стоит купить кабриолет! // ФОТОФАКТ

Чего только не увидишь в последние пару дней перед Новым годом. Так и в этот раз — наша читательница прислала нам такое вот интересное фото. То ли погода позволила "выгулять" кабриолет раньше времени, то ли от безвыходности хозяину пришлось везти елку на том, что стоит в гараже. Но настроение сургутянам-очевидцам поднято однозначно.