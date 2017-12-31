Чего только не увидишь в последние пару дней перед Новым годом. Так и в этот раз — наша читательница прислала нам такое вот интересное фото. То ли погода позволила "выгулять" кабриолет раньше времени, то ли от безвыходности хозяину пришлось везти елку на том, что стоит в гараже. Но настроение сургутянам-очевидцам поднято однозначно.
31 декабря в Сургуте — ради этого дня стоит купить кабриолет! // ФОТОФАКТ
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 15:12, просмотров: 224, комментариев: 0