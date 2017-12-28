Украшения сургутских автобусов: ожидание/реальность // ФОТО

В городских СМИ в начале декабря появилась информация о том, как здорово будет украшен Сургут к Новому году. В частности, праздничная иллюминация должна была появиться на школах и детсадах (спойлер: этого не получилось), а также на городском общественном транспорте. К слову, частные компании справились с задачей украсить свою спецтехнику, а вот муниципальный СПОПАТ очень старался, но украсил, по нашей информации, четыре автобуса. Один из них увидел наш читатель и прислал в редакцию. Но для начала мы покажем, как украшают автобусы в других городах России.

Это Тюмень. Без иллюминации, но с праздником. Так в столице области украшали автобусы еще в 2015 году.

Вид изнутри.

Красноярск

Хабаровск

Шахты

Ярославль

Наша новогодняя столица — Ханты-Мансийск

Итак, а теперь, внимание, украшенный к Новому году автобус (один из четырех!) в Сургуте:

Если кто не заметил — вдоль окон идет замечательная световая лента.

С Новым годом, сургутяне!