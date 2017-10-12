Ух, закадрят нынче кого-то 35-летнего приятной наружности. Сегодня вечером в Сургуте выступает певец (и расхититель женских сердец) Стас Михайлов. И некто Анатолий, разместивший свое объявление на остановке возле торгового центра с символичным названием «Рандеву», явно от этого выиграет.
Ловля на Стаса Михайлова // ФОТОФАКТ
Ух, закадрят нынче кого-то 35-летнего приятной наружности...
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Сегодня в 14:37, просмотров: 288, комментариев: 1
А тут вот оно чё..... испугался он прихода Анатолия с женщиной.