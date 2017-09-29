Криминально ли чтиво?

Небезызвестная в Сургуте арт-группа «Прорубь» создала очередной уличный объект. На этот раз активисты решили популяризировать современную поэзию. Проект под названием «Время говорить» нашел свое пристанище на убогом стенде, что стоит на остановке «Улица Республики». На залепленной рекламой доске появились неоднозначные стихи скандального питерского поэта Лёхи Никонова, а также его портрет. Кто-то счел это натуральным стихийным бедствием, а кто-то с удивлением открыл для себя нового лирика.

Создатели экспозиции отмечают, что в расположенной напротив библиотеке нет книг этого автора, зато ожидающие автобуса граждане теперь смогут ознакомиться с некоторыми его произведениями, которые, к слову, звучали в культурном центре «Порт» в марте текущего года.

Сургутяне тем временем ввязались в культурную дискуссию (задумка коварной «Проруби» удалась!) и активно спорят: поэт или нет?