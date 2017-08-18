Под носом нагадили// ФОТОФАКТ

В последнее время, как считают многие сургутяне, город стал чище. Благодаря ли тому, что коммунальщики стали ответственнее относится к вверенной им территории, или горожане стали меньше мусорить, или по иным причинам – не известно. Но все же главные улицы Сургута и прилегающие к ним дворы, а также территории у крупных организаций и учреждений, могут похвастаться чистым газоном. Но не всегда.
Читатель siapress.ru прислал в редакцию фото, на котором отчетливо видно настоящую свалку мусора. Что самое интересное, расположилось сие «добро» прямо за зданием районной администрации…
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00