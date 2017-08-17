​«Самое древнее место на земле...» Что происходит во дворе, увековеченном в клипе «Сургутские дороги»? // ФОТОФАКТ

Читатели siapress.ru прислали в редакцию радостные сообщения: начался ремонт во дворе, который стал одним из главных героев нашумевшего клипа «Сургутские дороги» — на Республики, 72. Совсем скоро мы расскажем, как сила искусства и коммунального хозяйства решили проблему одной разбитой дороги в центре нашего города.

К слову, один из авторов клипа действительно живет в том дворе, прочитать интервью с создателями творчества можно по ссылке.