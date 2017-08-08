Откуда в Сургуте бумажные пакеты для выгула собак... из Чехии? // ФОТОФАКТ

В парке «За Саймой» есть специальные контейнеры с пакетами для уборки за собаками после выгула (к слову, наши читатели, оказывается, довольно дисциплинированы в этом плане соблюдения чистоты). Примечательно, накануне в них были обнаружены бумажные пакеты на чешском языке, идентичные тем, что разложены, например, по Праге.

«Как возможно — из Чехии?! Ну не я же им привожу», — удивился издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский, который и обнаружил эти пакеты в парке.

С другой стороны, если прикинуть, сколько сургутян регулярно отправляется в Чехию на отдых или даже содержит там свой «запасной аэродром», можно предположить, что кто-либо из них мог в качестве патриотической помощи родному городу привезти бумажные пакеты для собак, но эта версия выглядит очень странно. Так же странно, как и чешские пакеты в сургутском парке.