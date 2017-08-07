​Новый подход к чистоте улиц Сургута // ФОТОФАКТ

Читатель siapress.ru прислал в редакцию забавную фотографию — вот как жители микрорайона ПИКС (улица Крылова, 39/1) решают проблему с отсутствием урн в их дворе. Видимо, неудовлетворенная потребность в бытовой чистоте довела их до того, что они просто повесили ведра на лавочки. Примечательно, что эти ведра, вопреки логичным ожиданиям, никто не стащил — они там висят уже в течение нескольких недель.

Возможно, это ноу-хау сургутских коммунальщиков, которые никак не могут выбить деньги на качественные урны, поэтому добиваются чистоты такими вот нетривиальными (и, надеемся, временными) методами.

Если после нашей публикации на той площадке вместо ведер все-таки появятся урны, можно будет запускать городской флешмоб: жители ставят ведра там, где хотели бы видеть урны, мы об этом будем писать, а власть — реагировать соответственно. Так постепенно победим мусор в городе.