Газон подстригли, молодцы! Продолжаем прогулки по городу // ФОТОФАКТ

После публикации на siapress.ru о зарослях, образовавшихся на улице Майской, за выходные траву там подстригли. Остается только похвалить ответственных чиновников в городской администрации за оперативную реакцию на бытовую критику со стороны нашего издания.

Издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский по этому поводу заметил: «Готов ездить по городу и делать фотосессии», и тут же прислал в редакцию следующий эпизод:

Это «газон» перед школой искусств имени Знаменского. Надеемся, что он повторит участь джунглей, которые ранее колосились на улице Майской.