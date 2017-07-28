Вот такие газоны на улице Майской в Сургуте // ФОТОФАКТ

Уход за газонами в Сургуте (чаще — его полное отсуствие) уже становится предметом шуток среди горожан. Вот, например, такой газон обнаружил издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский на улице Майской.

Между тем известно, что в высокой траве может спрятаться не только человек, как продемонстрировано на фотографии выше — там могут прекрасно расположиться клещи, с которыми ежегодно усиленно борются городские власти, распрыскивая по всему городу химикаты.

И всего год прошел после того, как свежеизбранный глава Сургута Вадим Шувалов инспектировал городские газоны и выражал недовольство качеством ухода за ними. Тогда он сказал, что на следующий год нужно найти деньги, чтобы исправно выкашивать траву: «Город обязан быть опрятен на каждом своем участке и в каждом районе. Я ставлю вам такую задачу. А то, что касается Комсомольского проспекта, – даю два дня, чтобы привести эту землю в порядок. С вашими отговорками я не согласен. Доводите дело до конца».