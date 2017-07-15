Шеф-губернатор // ФОТОФАКТ

Российские политики любят пробовать себя в других профессиях. Кто на самолете летает, кто на лыжах катается, кто стихи пишет. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предпочел испытать себя в качестве повара во время фестиваля «Сибирский разносол», который проходит в Тобольске. В роли «первого блина» выступила уха, которой губернатор угостил гостей. О вкусовых качествах не в курсе, но присутствующим вроде бы понравилось.