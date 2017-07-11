Иногда методы маркетинга несут элемент провокации, а в некоторых случаях – долю черного юмора. Именно этим, похоже руководствовались рекламщики, разместившие баннер бюро ритуальных услуг прямо возле СОКБ. Горожане такие методы борьбы за клиентов, правда, не оценили, что вылилось в обсуждение этической стороны маркетинга на просторах социальных сетей.
Похоронный маркетинг // ФОТОФАКТ
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11 июля в 18:05, просмотров: 302, комментариев: 0
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