Полный игнор // ФОТОФАКТ

Всем давно известно, что курение запрещено в общественных местах и на территории многих организаций. Так и возле Сургутской окружной больницы есть таблички, напоминающие курильщикам об этом. Но, очевидно, это не останавливает ни пациентов учреждения, ни его сотрудников – целый склад окурков спокойно валяется прямо под предупреждающей вывеской.