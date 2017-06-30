Всем давно известно, что курение запрещено в общественных местах и на территории многих организаций. Так и возле Сургутской окружной больницы есть таблички, напоминающие курильщикам об этом. Но, очевидно, это не останавливает ни пациентов учреждения, ни его сотрудников – целый склад окурков спокойно валяется прямо под предупреждающей вывеской.
Полный игнор // ФОТОФАКТ
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 11:49, просмотров: 36, комментариев: 0
Что там в Госдуме? Депутат Владимир Сысоев и его помощник Игорь Кондратцев // ONLINE 30 июня в 14.00