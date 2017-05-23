​В Сургуте перекрашивают «поросячьи» заборчики // ФОТОФАКТ

Знаменитые сургутские оградки нежно-розового цвета вскоре, судя по всему, предстанут перед горожанами в брутальном темно-зеленом имидже: об этом сообщает osurgut.com со ссылкой на горожан, ставших свидетелями покраски на Университетской улице в районе офиса «Тюменьэнерго».

Администрация своих комментариев пока не дала. Но напомним, что пару лет назад в Сургуте с легкой руки урбаниста Ильи Варламова оградки получили название «поросячьи заборчики»: москвичу очень не понравились ни цвет, ни сами ограждения. Тогда же власти пообещали в некоторых местах заменить их на живые изгороди, и, кстати, по некоторым данным, хозяйственники наконец займутся этим процессом, этим летом. Где именно вырастут живые изгороди, пока неясно.

ОПРОС: Стоит ли менять цвет «поросячьих заборчиков» в Сургуте?