​«Где самые сочные и мощные бургеры?»: По сургутскому торговому центру гуляли коровы // ВИДЕОФАКТ

Гуляющие по городу коровы уже давно не удивляют сургутян. Но накануне почти стадо буренок забрели в крупнейший торговый центр города - «Сургут Сити Молл». Автоматические двери приветливо распахнулись перед рогатыми посетителями и они прошли в торговые ряды.

Видео о шопинге коров быстро распространилось по соцсетям, где вызвало бурю восторга и массу комментариев. «Сургутский McDonald's на столько суров, что говядина для бургеров приходит туда сама пешком», - пишет в одном из пабликов пользователь Кристиночка. «Ну раз уж они сами идут в Окей может говядина все же станет чуть дешевле?», - выражает надежду Елена (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим.ред.).

Не обошли вниманием инцидент и на официальной странице торгового центра в инстаграме. «Где самые сочные и мощные бургеры?! У нас в Сити Молле!», - прокомментировали видео там.

Чем завершилась прогулка коров по магазинам, не сообщается.