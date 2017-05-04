​Среда обретает смысл! // ФОТОФАКТ

«На первом урбанистическом форуме год назад столичный эксперт Святослав Мурунов привел классный пример простого и изящного городского решения: приварить к дверям подъездов небольшие крючки, чтобы человек, идущий из магазина, мог повесить пакеты, достать ключи, открыть домофон, снять пакеты с крючка и идти себе дальше. Хорошая идея, да? И, казалось бы, что может быть проще, чем внедрить такую микро-инновацию. Так вот. Сколько таких крючков появилось на дверях сургутских подъездов за год, прошедший после первого урбанистического форума?» — задавался вопросом главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов во время проведения второго урбанистического форума в городе (напомним, он проходил в апреле).

И словно в ответ ему накануне на дверях подъездов некоторых домов наконец появились искомые крючки. Вот один из них — в доме на Университетской, 11.

Будем надеяться, что это — не просто частная инициатива управляющей компании «СеверСтрой», которая обслуживает дом, и такая забота потихоньку станет нормой во всех домах.

Также будем надеяться, что только крючками эта забота не ограничится: в конце концов, мест приложения усилий в Сургуте — полным-полно, для их обсуждения даже двух урбанистических форумов — явно маловато.