​Это реально работает! // ФОТОФАКТ

Жители Сургута в соцсетях делятся хорошими новостями: снежные кучи, которые складировали зимой, исчезают буквально на глазах.

«Это реально работает! За те 2 недели, что прошли с момента публикации этой кучи на перекрёстке Ленина -30 лет Победы, куча действительно стала в 2 раза меньше! Мэр сказал - мэр сделал! Спасибо, #вадимшувалов #мнениесургутян», - подписал горожанин Кирилл Акинцев фотографию грязной снежной горы.

Напомним, еще в начале марта глава Сургута Вадим Шувалов предложил сургутянам выкладывать фотографии неубранного во дворах снега. «Горожане присылают в комментариях страшные фото снежных куч во дворах города. Там, где они еще не убраны, проанализируем, за кем закреплена территория, и будем действовать. Однозначно — такая ситуация недопустима. Будем делать системные выводы, чтобы к следующей зиме такого не повторилось», - написал он. Жители города выполняли просьбу градоначальника достаточно активно. Снимки снежных куч выкладывались почти под каждым постом Вадима Шувалова. В городе даже была проведена акция по бесплатному приему снега на полигонах.

И вот, наконец, можно сказать, что совместными усилиями снег побежден. Отдельное спасибо погоде.