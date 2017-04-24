Якутск VS Сургут: В каком городе лужи на детских площадках глубже? // ФОТОФАКТ

В воскресенье, 23 апреля, на YouTube-канал «Ксей Бакин» опубликовано видео «Дети играют в луже. Якутск». В понедельник ролик привлек внимание десятка федеральных и региональных агентств, а просмотров у него набралось больше 12 тысяч.

Из-за поднятой шумихи, объясняться в эфире радиостанции «Говорит Москва» пришлось заместителю начальника по благоустройству управления Строительного округа администрации города Елене Степановой. Она пообещала провести проверку, потому что что «дети должны жить, играть в чистых дворах». А также пояснила, что «откачивать воду обязана управляющая компания».

Читателей siapress.ru встревожило то, что лужи на детских площадках в Сургуте гораздо меньше интересуют федеральные СМИ. И они попросили разместить эту фотографию.

Дети играют в луже на детской площадке в Сургуте. 24.04.2017

А на случай, если из-за луж на детских площадках придется объяснятся сургутскому чиновнику, мы публикуем универсальный ответ от Елены Степановой: «Но так как всё-таки север: проблемы с грунтом, уже через год после асфальтирования у нас дыры на дорогах, это постоянная проблема, извечная»...