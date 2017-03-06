​В снегу вязнут скорые // ФОТОФАКТ

В ближайшее время некоторые управляющие компании Сургута, надо думать, получат встряску от администрации города. Поводом для нее стали фотографии дворов, в которых в снежной каше вязнут автомобили скорой помощи.

Одно фото (слева) сделано пользователем сети «ВКонтакте» Alma Doll во дворе дома на Югорской, 15.

А эти присланы в паблик siapress.ru «ВКонтакте» сургутянкой Аленой Семеновой. «Дорога между домами 13 и 15 на Югорской никем не убирается всю зиму, — написала она. — К жителям не могут проехать даже спецслужбы».

«Вот это хорошо «Сервис-3» убирает! — удивился, увидев фотографии в соцсети, глава города Вадим Шувалов. — Ну что ж, желтая карточка и штраф. А от начальника контрольного управления Владимира Ивановича Яремаченко буду на ближайшей планерке ждать доклада по ситуации».