«Это тот день, когда не стоило трогать машину?» // ВИДЕОФАКТ

Забавное видео опубликовал в соцсети «ВКонтакте» сургутянин Ровшан Султалиев. Он запечатлел работу автоэвакуатора в поселке Белый Яр Сургутского района.

«Авто собирались эвакуировать и в процессе сорвался один строп, в результате авто опрокинулся на бок. Затем вызвали второй эвакуатор с целью выровнять авто и вернуть на землю», — прокомментировал автор видео.

Инцидент произошел 28 февраля около десяти утра: сургутянин остановился, чтобы понаблюдать за процессом. И отпустить несколько комментариев разной степени саркастичности. «Ну что, господин сотрудник, это тот день, когда не стоило трогать машину?» — иронизирует автор, наблюдая за действиями работников.

Эвакуаторщик в ответ на это обещал ремонт за свой счет, а оператор сказал, что передал видео владельцам авто — чтобы они могли обратиться в суд, если вдруг не получат обещанное.