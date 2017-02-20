​In Trump we пока еще trust? // ФОТОФАКТ

«На смену надписям про Обаму пришли надписи про Трампа в совершенно другой тональности, — заметил один из сургутян, опубликовавший в соцсетях фотографию местной машины. — Примечательны два факта:
1. Как ловко из оригинальной фразы с банкноты Бога заменили на Трампа.
2. Российская власть и политики уже успели разочароваться в Трампе, а российские «патриоты» еще не поняли как быстро изменилось течение и еще не успели изменить наклейки на авто с позитивных на негативные…»
Что происходит в думе округа? Особое мнение с депутатом Ринатом Айсиным // ONLINE 21 февраля в 11:00