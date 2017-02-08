​И легкие чисты, и зубы целы // ФОТОФАКТ

Борьба с курением в Сургуте становится буквально зубодробительной: такие объявления время от времени появляются в разных подъездах домов. Нам неизвестно, воспользовались ли блюстители чистоты и здоровья разрешением, выданным авторами объявления: судя по полицейским сводкам, скорее всего, нет.
К легитимности разрешения, кстати, тоже большие вопросы: судя по тексту, оно является не более чем подстрекательством, не подтвержденным никакими правовыми нормами.
Но лучше, разумеется, следовать первому совету, если последствия чужого курения для вас непереносимы. Закон действительно есть, и он распространяется на многие общественные места. Так что если не лень - пишите участковому инспектору, собирайте свидетельства преступления, и тогда злоумышленника-соседа ждёт штраф, до полутора тысяч рублей.