​Прохорыч. Главная составляющая

Вокруг этого человека всегда кипела, бурлила жизнь, в водоворот которой попадало великое множество людей. Он постоянно воплощал в реальность какие-то идеи, мечты, проекты, кому-то помогал, где-то присутствовал, что-то организовывал. Брал на себя, грузил максимально много – так, что казалось, хребет трещал. Все, кто попадал в сильнейшее поле его энергетики, заряжались неукротимым желанием творить, выдумывать, созидать… - эти слова ветерана Сургутской журналистики Аллы Ярошко из буклета «Живая память», посвященные Анатолию Прохоровичу Зубареву.

Более десятка лет (1994 – 2006) Анатолий Зубарев возглавлял Сургутскую городскую организацию Союза журналистов России. По мнению многих членов пишущего объединения - это было самое лучшее, крепкое, творческое сообщество не только в Ханты-Мансийском округе, но и в Тюменской области. Более того, познакомившись с Сургутской организацией, завистливо вздыхали даже питерские коллеги: а у нас и близко такого нет! Анатолий Прохорович сумел объединить разных по возрасту, степени таланта и профессионализма людей – членов Союза журналистов.

С подачи Зубарева организацией ежегодно проводился творческий конкурс среди журналистов. А широкий общественный резонанс получили такие крупные акции Сургутской журналистской организации, как поездки по деревням и поселкам Сургутского района, Ханты-Мансийского округа, Тюменской области.

Журналисты Сургутской газеты «К победе коммунизма» на приеме у отца Виктора. 1970-е годы.

Кроме того, Анатолий Зубарев был редактором газеты «Мы вместе» журналистской организации, спортивной газеты «Спорт-арена», рекламной – «Адрес».

Но это будет позже. А пока на дворе осень 1961 года. Весь день второй секретарь Ханты-Мансийского горкома комсомола Анатолий Зубарев провел в первичных комсомольских организациях. И перед тем как возвращаться домой, по привычке заглянул в горком комсомола: может, есть что-то срочное или какие-то важные документы поступили. На своем столе обнаружил телефонограмму такого содержания: «Окружной комитет партии просит вас прибыть завтра по вопросу дальнейшей работы. Секретарь окружкома Соловьев».

Утром Зубарев был у Соловьева. Сергей Федорович до недавнего времени работал первым секретарем Ханты-Мансийского горкома партии, и у них с Анатолием сложились добрые отношения. Поэтому без всякого вступления старший товарищ заявил, что окружком будет рекомендовать его кандидатуру на должность первого секретаря райкома комсомола в Сургут.

- Я в комсомоле работаю всего полтора года. Опыта маловато.

- Именно поэтому, что ты молод, не успел зачерстветь. А что касается хозяйственных вопросов, то освоишь их в процессе работы.

И тогда в кабинете секретаря окружкома 23-летний Анатолий Зубарев, глядя на карту округа, висевшую на стене, впервые обратил внимание на то, какая большая территория у Сургутского района. Сургут, Покур, Баграс, Усть-Балык…

- Здесь бурятся скважины. Они дадут нефть. И… не в ссылку мы тебя посылаем, а направляем на самый передовой участок работы. Чувствуешь, какое доверие? Попомни меня, это будет край романтиков. Со всей страны молодежь поедет сюда. И ты можешь энергично повести их на большие дела! – Соловьев внимательно посмотрела на своего молодого товарища.

На сборы Анатолию было дано два дня…

Вскоре после избрания Зубарева первым секретарем Сургутского райкома комсомола он составил схему-график своих командировок. Предполагал за зиму побывать во всех поселках, деревнях, юртах. И желаемого достиг. Лишь в поселке Дарко-Горшково да юртах Тайлаковых не побывал.

Особое внимание молодой комсомольский вожак уделял развитию сельского хозяйства и закреплению молодых кадров. По тем временам ведущими отраслями Сургутского района являлись сельское хозяйство и лесная промышленность. А в октябре 1961-го открыли Усть-Балыкское нефтяное месторождение. Сильнейший наплыв молодежи пошел.

«В конце того года в наших краях каким-то чудом оказался корреспондент «Комсомольской правды», - рассказывал Анатолий Прохорович. – Написали мы с ним материал «Таежное золото», и после публикации Сургутский райком завалили письмами. Даже из таких городов почта приходила, о которых я впервые слышал. А один раз приехали шестеро демобилизованных ребят и потребовали отвезти их в Усть-Балык. Погода как раз была сумасшедшая – недели ни зги не видно. Но что делать? Взяли лошадь, на которой в райкоме комсомола по командировкам ездили, - примечательное одноглазое животное по кличке Стрелка, вторую попросили в райкоме партии, одели ребят в тулупы и отвезли и к месту будущей работы. В те первые год-полтора более чем на половину пополнились ряды комсомольцев.

Соревновались с соседями постоянно. Сургутский райком комсомола – с Нижневартовским, комсомольская вахта Сургутсккой нефтеразведочной бригады – с вахтой Усть-Балыкской бригады. Позже стали создавать комсомольско-молодежные животноводческие фермы, бригады лесозаготовителей, рыбаков. Сургут во многих починах был своего рода образцом. Первыми мы провели слет молодых геологоразведчиков, слет животноводов, отсюда пошли и слеты молодых ученых. Видимо, такие уж здесь ребята-комсомолята работали, что от Сургута шел зачин на весь округ, а затем на область».

В августе 1967 года Анатолий Зубарев возглавил редакцию Сургутской районной газеты «К победе коммунизма», где трудился по февраль 1975 года.

Конкурсная комиссия по творческим работам в честь 55-й годовщины Великой Победы. 15 июня 2000 год. После заседания.

Всю последующую жизнь Анатолий Прохорович работал журналистом. И главной составляющей его характера, по мнению многих, оставался комсомольский задор.

Справка:

Анатолий Зубарев родился 11 октября 1938 года в селе Путилово Упоровского района Тюменской области. В 1951 году семья Зубаревых переехала в город Ханты-Мансийск, где Анатолий окончил среднюю школу № 2. После службы в рядах Советской Армии, в июле 1958 года был принят на работу в редакцию окружного радиовещания, затем был утвержден инструктором ГК ВЛКСМ, через некоторое время избран вторым секретарем горкома комсомола.

Учился заочно в Уральском университете, на факультете журналистики, в 1974 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, получив высшее образование.

Некоторое время был корреспондентом окружной редакции радиовещания, а с ноября 1975 года стал редактором Ханты-Мансийского комитета по радиовещанию и телевидению. С августа 1980 года А.П. Зубарев назначен ответственным редактором Сургутской городской редакции радио. С 1 марта 1996 года принят на работу в редакцию журнала «Югра» - редактором журнала-приложения «Старт», откуда был уволен в 2001 году в связи с уходом на пенсию.

Анатолий Зубарев имеет многочисленные звания и награды, в том числе в год 410-летия Сургута ему был вручен знак «За заслуги перед городом». Является автором нескольких книг, буклетов, изданий.

5 июня 2007 года распоряжением Администрации города сургутскому Дому журналистов, расположенному на территории ИКЦ «Старый Сургут» присвоено имя А.П. Зубарева.