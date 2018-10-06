​За обучение – по полену дров

Местным краеведам Петр Ильич Кучков известен как основатель первой музыкальной школы на Тобольском Севере в Сургуте в начале 1920-х годов, когда был предпринят, по всей вероятности, первый опыт начального музыкального образования.

В городском архиве сохранились документы и воспоминания заведующего школой Петра Кучкова, написанные им в июле 1989 года в Воронеже для Тюменского музея народного образования.

Из записей Петра Ильича следует, что в 1919 году он с семьей приехал в Сургут, где был направлен на работу преподавателем в высшее начальное училище, которое имело четырехлетний курс обучения после окончания 3-4-летней начальной школы. Директором работал Андрей Иванович Кондаков. С установлением в Сургуте Советской власти после разгрома Колчака училище было преобразовано в школу IIступени, переведено в другое помещение. Сменился и состав учителей. Кучков был переведен на должность заведующего подотделом внешкольного образования Сургутского УОНО. «Надо сказать, что после окончания Тобольской семинарии я занимался музыкальной деятельностью (управление хорами, организация музыкальных выступлений, преподавание пения). Естественным было мое желание заниматься в Сургуте этим делом, к которому я был уже подготовлен. Будучи ответственным по УОНО за внешкольную работу, я предложил организовать музыкальную школу».

Весной 1920 года Петр Ильич Кучков назначен заведующим музыкальной школой. Разместилась она в купеческом доме на берегу. Это была первая музыкальная школа на Тобольском Севере.

Было объявлено, что в музыкальную школу принимаются все желающие обучаться игре на фортепиано и пению, не старше 30 лет. С теми, кто решил посещать школу, преподаватели договорились, что вместо платы за обучение каждый будет ежедневно приносить по полену дров для отапливания помещения. Своими силами подготовили школу к началу занятий. Девушки скоблили, белили, мыли помещение, мужчины оборудовали сцену для выступлений. На занавес выпросили бракованных мешков из-под муки, стащили их в речку, вымыли, выкроили занавес. Мешковину выварили в краске, которую достали у рыбаков. В лавке ткань можно было приобрести в обмен на пушнину или рыбу.

Старый большевик, видный партийный деятель Сургута Герман Яковлевич Назаров подарил для будущей музыкальной школы концертный рояль.

Через несколько лет, в 1929 году, когда Петр Ильич снова вернулся в Сургут, он нашел этот рояль разграбленным и брошенным в груде хлама в народном доме, со снятыми струнами, оторванными клавишами, вырванными педалями. Кучков привел инструмент в пригодность, и он еще некоторое время использовался, а впоследствии был окончательно разорен.

Но одного инструмента для занятий музыкальной школе было недостаточно. Поэтому было решено ехать в Тобольск «выбивать» рояль. В это время Петр Ильич находился в Тюмени, куда его вызывали на совещание, и где он надолго застрял из-за распутицы. В Тобольск поехала Глафира Федоровна, супруга Кучкова. Дело было очень трудное, так как надо было не только выхлопотать инструмент, но и погрузить его на пароход и привезти. «Мы знали, что Глафира Федоровна, с ее энергией и инициативой, с этим справится. С большим трудом удалось заполучить инструмент, в Тобольске никто не хотел отдавать рояль Сургуту. Глафира Федоровна организовала погрузку рояля на пароход. В мае 1920 года Глафира Федоровна привезла в Сургут небольшой камерный рояль «Беккер».

Надо сказать, что благодаря Аркадию Степановичу Знаменскому этот рояль удалось сохранить и спасти от разорения. После закрытия музыкальной школы Аркадий Степанович перевез рояль в школу IIступени, где он работал преподавателем математики. Позже поставил этот рояль в свой дом. Таким образом, прекрасный инструмент был сохранен, а со смертью Знаменского в 1982 году был передан или музею, или современной музыкальной школе. Во всяком случае, на этот вопрос лично мне никто толком не ответил. А жаль! Историческую реликвию следовало бы хранить!

1 сентября 1920 года музыкальная школа приступила к занятиям. Аркадий Степанович Знаменский вел класс фортепиано. Преподавание в музыкальной школе он совмещал со своей основной работой преподавателя математики в школе IIступени. Петр Ильич Кучков, будучи заведующим музыкальной школой, вел также уроки пения и сольфеджио. Музыкальную грамоту преподавала Глафира Федоровна Кучкова.

«Спустя месяц после начала занятий мы дали первый концерт. Для участия в нем были приглашены П.И. Трофимов (заведующий УОНО), обладатель хорошего баса. Анна Андреевна Знаменская, преподаватель математики, обладала приятным сопрано. Из учащихся музыкальной школы пока подавал надежды только один Сазонов.

Антонина Ильинична Кайдалова и учитель рисования Г.М. Попов поставили отрывок из пьесы. (Антонина Ильинична была не только учительницей, но и человеком ярко выраженного дарования актрисы). А.С. Знаменский в этом концерте сыграл на рояле несколько вещей, я исполнил романсы «С тобой мне быть хотелось» Гречанинова, «Отчего я люблю тебя, тихая ночь»Чайковского, «Я помню чудное мгновенье» Глинки. Дуэтом со Знаменским мы спели элегию Глинки «Не искушай». П.И. Трофимов спел «Песню варяжского гостя» из оперы «Садко», «Ты придешь, моя заря» из оперы «Жизнь за царя» Глинки. В заключение Павел Иванович попросил собравшихся спеть хором вместе с ним припев «Дубинушки», это вызвало большое оживление в зале.

В следующих концертах выступали и наши ученики. С успехом выступили Сазонов (фортепиано) и Мария Щепеткина (сопрано)».

Конечно, трудно было от учеников ждать больших успехов, когда в школе было всего одно пособие для фортепиано (школа Густава Дамма). Не было ни нот, ни нотной бумаги. Для записи нотных знаков приходилось использовать… старые газеты и самодельные чернила из брусники!

Однажды в руках Кучкова оказались ноты Рахманинова «до диез минор». Эту прелюдию он мог играть. И мелькнула мысль – приписать к ней партию на фисгармонии, которая была у местного священника. Используя свободные и недописанные страницы в своих нотных тетрадях, сел за работу. Работать можно было только в дневные часы, так как вечера проводили с мигалками (коптилками). Керосин для музыкальной школы отпускали по наряду продкома и в очень ограниченном количестве. Партия для фисгармонии была написана и Петр Ильич с Аркадием Степановичем исполнили Рахманинскую прелюдию на двух инструментах (фортепиано и фисгармония) в концерте.

- Второй учебный год (оговорка, на самом деле это был первый год) принес мне неожиданные беды: тиф и кулацко-эсеровский мятеж на Тобольском Севере. Весной 1921 года я тяжело заболел тифом. Болел долго и тяжело, без надежды на выздоровление. Три тифа последовали один за другим. Сургут был занят белоэсеровскими повстанцами, затем, с началом навигации, высадились отряды ЧООН Красной Армии (чрезвычайный отряд особого назначения).

В это труднейшее время учреждения и школы не работали. Прекратила свое существование и музыкальная школа, о ней стали забывать. Не вспомнили о ней и тогда, когда открывали музыкальную школу в Сургуте в 1960 году, и в 1968-м, когда наш город отмечал свое 375-летие. Петр Ильич читал в газете уже совсем другие данные о первой музыкальной школе, которые относятся к гораздо более позднему периоду, хотя еще были живые свидетели того, как в первые годы Советской власти Сургутский УОНО счел необходимым открытие для населения музыкальной школы, она была организована и выполняла свои культурно-просветительные функции.

Из доклада Кучкова о деятельности Сургутской музыкальной школы следует, что к систематическим занятиям учащиеся преступили лишь с 15 октября 1920 года по причине неимения у наробраза специального кредита по содержанию этого учреждения. «Не получая ответы от губнаробраза на сделанный запрос об открытии кредита, Сургутский наробраз сделал публикацию, что за неимением кредита по содержанию музыкальной школы последняя к занятиям приступить не может впредь до изыскания средств. Если занятия в музыкальной школе начались 15 октября, то это благодаря преподавателям, которые взяли фактическое открытие школы на свой риск, полагая, с одной стороны, что кредит рано или поздно будет исходатайствован, а с другой, надеясь изыскать средства на необходимые хозяйственные расходы частным благотворительным путем. Со временем последнее предположение оправдалось, именно по предложению наробраза местным культпросветом в пользу музыкальной школы дано было два благотворительных спектакля, чистый доход с которых в размере 28650 рублей поступил в распоряжение музыкальной школы…»

Что же касается педагогической стороны музыкальной школы, то при первоначальном количестве учащихся в 43 человека, из которых 31 записались в фортепианную мастерскую, при одном рояле невозможно было ожидать надлежащих результатов. Но такой большой прием был сделан из расчета того, что часть учеников отпадет сама по себе в силу музыкальных неспособностей и нехватки труда и времени. И, действительно, предположение оправдалось – в первое же полугодие учебы весь музыкально несерьезный элемент постепенно начал отпадать. К началу января 1921 года насчитывалось только 29 человек.

«В отношении школьного управления нужно сказать, что во главе его стоит школьный совет, сконструированный по общему положению из преподавателей музыкальной школы, двух представителей из учащихся и одного от местного наробраза. Ввиду того, что учащиеся все почти взрослые, выборы в совет от родителей их не произведены».





История первой музыкальной школы в Сургуте интересна как один из опытов частной инициативы ради общественного блага. Обстановка 1920-го года совсем не предрасполагала к открытию школы, и Петр Ильич Кучков не мог надеяться на то, что уездный военно-революционный комитет обеспечит ее всем необходимым. Рассчитывать надо было главным образом на себя и на заинтересованных сургутян. Веря в грядущее пользы школы, если она приживется и пустит корни, Кучков берется за дело.

Другие архивные документы сообщают новые подробности и делают картину яснее. Кучков не полагается целиком на наробраз и самостоятельно ищет средства на школьные нужды. Кроме благотворительных спектаклей, были даны платные концерты, проведена подписка в пользу музыкальной школы. Сургутяне живо откликнулись на обращение за поддержкой, в архиве сохранился подписной лист с фамилиями 72 жертвователей.

Одновременно Петр Ильич заботится о том, чтобы школа получила достаточную учебную базу, ведет переписку с Тюменью и Тобольском, ходатайствует о посылке инструментов, нот, методических пособий. Ему идут навстречу. Так, в июле 1921 года из Тюмени уходит в Сургут посылка с нотами 16 произведений Бетховена, Вагнера, Рейнека и других авторов. Тем же летом Кучков пишет заведующему художественным подотделом Тобольского уездного отдела наробраза Дюпину слова благодарности за «…высылку рояля и, рассчитывая на вашу любезность, прошу вас, по мере возможности, снабдить Сургутскую музыкальную школу нотами и учебными руководствами, как-то: этюдами, экзерсисами, романсами, ариями, легкими хоровыми песнями, а также учебниками по элементарной теории, гармонии и истории музыки».

Вообще, лето 1921 года было для Кучкова, как можно судить по документам, временем больших забот. Окончание гражданской войны на Тобольском Севере вселяло надежды на более плодотворную работу школы в новом учебном году. В записке «О производстве ремонта помещения Сургутской музыкальной школы Iступени он пишет: «… при школе имеется театр, который соответствует по положению о музыкальной школе мастерской (классу) маленьких коллективов; здесь учащиеся школы путем публичных выступлений приобретают навыки совместной игры; здесь могут быть устраиваемы музыкальные беседы, чтения по истории музыки, а также музыкально-педагогические рефераты».





Вечер в ИКЦ «Старый Сургут», посвященный памяти П.И. Кучкова. 28 октября 2011 года.

Наиболее поздний по времени документ в деле – это письмо Кучкова в уездный отдел народного образования 9 января 1922 года. В нем констатируется, что школа почти не имеет дров, пятый день температура в классах не поднимается выше семи градусов, и просит закрыть школу. Здесь же он напоминает, что за полтора года получил жалованье всего за один месяц. Так закончился этот пионерный опыт

К тому же Петр Ильич тяжело заболел: три тифа – брюшной, сыпной и возвратный, так что не оставалось надежды на выздоровление. Но болезнь уберегла его, возможно, от других неприятностей.

В дальнейшем супруги Кучковы продолжали работать в общеобразовательных школах Сургута. Настоящие, достойные восхищения, русские интеллигенты!

Автор благодарит заведующую Сургутским музеем истории народного образования Антонину Ивановну Маслакову за предоставленные материалы в написании текста.

Справка:

Петр Кучков родился 23 сентября 1898 года в Тобольске в семье почтового служащего. В 1916 году окончил Тобольскую духовную семинарию и в 1917-ом поступил в Московский университет, но вскоре учебу пришлось оставить и начать педагогическую деятельность в Тобольской учительской семинарии.

С 1919 по 1923 год Кучков со своей супругой Глафирой Федоровной учительствовали в Сургуте. Воспитали пятерых детей, трое из них стали педагогами.

Умер Петр Ильич в Воронеже на 97-м году от рождения.

Кстати:

Петр Кучков преподавал в общеобразовательных школах Сургута, Самаровского района (села Сухоруково, Урманное, Елизарово), Самаровской (ныне – второй Ханты-Мансийской) средней школе, а с 1947 по 1956 год обучал музыке студентов Ханты-Мансийского педагогического училища и здесь же вел занятия струнного кружка. Петр Ильич обрабатывал хантыйские народные мелодии, сам сочинял, ноты нескольких его музыкальных произведений хранятся в фонде окружного краеведческого музея («Ханты-Мансийская сюита для солистов, хора и симфонического оркестра, вокально-инструментальное сочинение «Запечатленная слава», скрипичная рапсодия и др.) Все они до сих пор никем не востребованы, не исполняются.