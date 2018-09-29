​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника

Припомнился мне первый, десятилетний юбилей Русскинского музея Природы и Человека - ездили мы с моим отцом и его другом Валентином Петровичем Замятиным. В то время я постоянно в Сургуте не жила, и ничего о музее не слышала, не была знакома и с его создателем.

Тогда организатор и директор музея Александр Павлович Ядрошников тепло встречал многочисленных гостей со всего Сургутского района, своих единомышленников, истинных друзей природы. В тот вечер ему, наискромнейшему от природы человеку пришлось выслушать кучу комплиментов и благодарственных слов за его уму непостижимый труд в создании такого прекрасного музея.

Валентин Замятин: «Поразил меня молодой Ядрошников своим тонким пониманием природы, знанием повадок лесного зверя и птицы»

- Более четверти века назад я познакомился с Сашей Ядрошниковым, - поведал о друге Почетный гражданин Сургутского района Валентин Петрович Замятин. - Работал я тогда заведующим отделом народного образования, часто бывал в Русскинской, маленькой хантыйской деревушке с несколькими десятками домов, школой-интернатом, промыслово-охотничьим отделением и магазинчиком, где торговали «колониальными товарами» – предметами первой необходимости. Унылым и заброшенным казался этот уголок района. На улицах, которые и улицами-то не назовешь – ни деревца, ни тротуаров. Только песок, не встречая препятствий, носился из конца в конец деревни.

Трудно здесь жилось людям. Попасть в Русскинскую из Сургута можно было после долгого путешествия по извилистому Тром-Агану с его бесконечными песчаными мелями, а зимой – на оленьей упряжке. Позже стали летать вертолеты.

Тяжело решались кадровые проблемы, отчаянно не хватало специалистов. Нельзя было подобрать даже кочегаров в школьную котельную и случалось топить ее нам с директором школы и с отзывчивым парнем Леонидом Кривых. Не раз в школе размерзалось отопление и приходилось каждую трубу, каждый болт вести из Сургута и восстанавливать с помощью шефских предприятий.

В те годы и свела меня судьба с молодым жизнерадостным охотоводом Сашей Ядрошниковым и его женой – учительницей Людмилой. Не раз находил я у них гостеприимное пристанище. О гостинице тогда и не мечтали.

Был Саша удачливым охотником и рыбаком. Умением своим делился даже среди опытных промысловиков – ханты. На все вопросы о жизни отвечал кратко: «Нормально – жить можно». Хотя очень непросто приходилось в тех условиях молодой семье.

Уже тогда поразил меня молодой Ядрошников своим тонким пониманием природы, знанием повадок лесного зверя и птицы. Увидел каким-то необычным взглядом на взаимоотношения человека с окружающим миром, своим детским открытым восприятием. С увлечением говорил о своих охотничьих приключениях, походах в тайгу, где каждый раз открывал что-то новое. И чувствовалось, что это не просто охотничий азарт, а нечто большее, что связывает его с таежными урманами, даёт ему неизъяснимое удовольствие и заряжает радостным мироощущением.

И только теперь, через десятилетия, можно уверенно сказать, что уже тогда просыпался в нем счастливый дар – видеть Землю глазами художника. Этот дар не давал ему спокойно жить, будоражил его и вылился, наконец, в конкретное воплощение – в музей «Человек и природа». Подтолкнули его к этому друзья: управляющий трестом «Запсибэлектросетьстрой» Николай Липатов и известный художник Виталий Горда. Они заставили его поверить в свой талант и помогли сделать первые практические шаги.

Сотни школьников и взрослых побывали в музее за десять лет его существования. И многие задумались: «Так ли мы живем? Бережем ли богатства, завещанные нам пращурами, древними жителями Югры?».

Трудно представить, что все три тысячи экспонатов сделаны руками одного человека. Яркие сцены, сюжетные зарисовки из жизни тайги и лесотундры открываются перед глазами посетителей. Во всей полноте можно увидеть быт, орудия добычи народа ханты. Восхищает мастерство исполнения экспонатов. Наверное, не так уж трудно научиться набивать чучела, но редкий талант сможет вдохнуть в них жизнь. Этим даром творец Ядрошников владеет в совершенстве. Душа создателя музея не терпит насилия над природой, зовет человека к гармонии с ней.

Чтобы избежать обвинений со стороны защитников северной фауны, сразу оговорюсь: значительная часть экспонатов изготовлена из птиц и животных, ставших жертвой несчастных случаев, болезней или таежных драм.

«Спаси и сохрани!» - так и слышишь этот призыв, когда рассматриваешь музейные экспозиции Александра Ядрошникова.

Как было бы здорово, если бы дети получали в наследство не супериномарки и квартиры в элитных домах для «новых русских», не жажду обогащения любой ценой, а чистые рыбные реки и зеленые леса, полные птичьих голосов!

Благородной цели служит музей в Русскинской, во имя этой цели трудится его основатель и вся его семья. Низкий им за это поклон!

Закончил свой увлекательный рассказ Валентин Петрович просьбой к районной Думе, главе самоуправления Александру Сарычеву, которые уже много сделали для развития музейного дела: «Как драгоценный камень нуждается в приличной оправе, так и Русскинской музей в достойном обрамлении – новом просторном здании».

Около трех тысяч экспонатов, сделанных одними руками. К несчастью, - руками без пальцев, вместо них – по одному фалангу. Еще в юношестве, блуждая лютой зимой по тайге, Саша обморозил пальцы обеих рук. Но зла на природу не затаил, наоборот прикипел к ней всей душой. Без природы он не мыслит себя. Заядлый рыбак и охотник, но как истинный профессионал своего дела, не возьмет от природы лишнего, не нанесет ей вреда. В тайге, на реке он рачительный хозяин. Зная увлечения Ядрошникова, глава администрации Русскинского сельсовета Андрей Николаевич Соболев подарил ему в тот вечер новенькую двустволку.

После официальной части Александр Павлович вместе с гостями прошел по залам музея и познакомил с некоторыми экспонатами. Рассказали о них сотрудники музея Ольга Савина и дочери Александра Павловича – Татьяна и Наталья.

Священное животное ханты – медведь. В музейной «тайге» их здесь целая семья: огромный бурый хозяин тайги, чуть поменьше медведица и два крохотных детеныша, забавно разместившихся на деревьях. Чуть в стороне белые, как снег, песцы и зайцы. Сегодня песец – редкость наших лесов, а вот рыжая лиса (огневка) еще водится. Почему огненная? Да расплата за свою хитрость, воровство. Надоели ее проделки людям и животным и решили они ее наказать. Спасаясь от преследователей, забралась лиса на дерево. Подожгли дерево, огнем охватило бедняжку, вот с тех пор и порыжела лиса-огневка.

Тысячи школьников и взрослых побывали в музее за 30 лет его существования.

Самый распространенный пушной зверек в нашей тайге, конечно же, белка. В музее их целое стадо. К «мягкому золоту» относится росомаха, барсук, рысь, ондатра, горностай… Королем пушных зверей является соболь. Хотя ханты его называют всего лишь золотым князем, а королем тайги считают лося. Глядя на величественную семью этих животных, не сомневаешься в правдивости выбора. Однако самый необходимый зверь для местного населения – олень. Где человек – там и олень, а где олень – там и волк. Они и в экспозиции музея представляют единое целое, как в жизни.

Следующий огромный раздел музея – птицы нашего края. Самая красивая и величественная из них – глухарь. В экспозиции «Глухариный ток» более двадцати красавцев. А на тетеревином току мы насчитали 45 косачей и тетерок, и сбились со счета. Уж слишком густо они были расставлены, площадь музея не позволяла рассредоточить их.

Здесь были представлены и редкие птицы, внесенные в Красную книгу. Среди них орел-беркут, орлан-белохвост. И самый мудрый, вечный ворон, живущий до ста и более лет. С интересом узнала, что он, как лебедь и журавль, выбирает себе подругу один раз и на всю долгую жизнь. В музее познакомились с разновидностью филинов и сов, и даже не предполагали о таком количестве видов уток и куликов.

После фауны – отделение жизни и быта национального населения. Шаманский уголок, лодки, упряжка оленей – все в натуральную величину. Макеты чума, священного лабаза, лабаза для продуктов. Зимняя и летняя одежда и обувь. Домашняя утварь. Предметы охоты – самострелы, луки, черканы, капканы, ловушки, шомпольные ружья. Изделия и украшения из бересты, бисера, корней кедра, болотной травы…

Более 30 лет назад любитель природы охотовед Александр Павлович Ядрошников изготовил первые 23 чучела, представляющие фауну нашего округа. Чтобы не держать их в квартире, Николай Никитович Липатов выделил ему вагончик, который поставили во дворе дома Ядрошникова. А побывав с ним на охоте и увидев, как Александр Павлович тут же в палатке сделал из добытого глухаря прекрасное чучело, растроганный Липатов заразился идеей строительства музея в национальной деревне Русскинской – на месте жительства умелого мастера. Сказано – сделано! Выделил средства, материалы, технику, строителей. Стройку взял под строй контроль. Новая экспозиция была открыта в 1993 году.

За время многочисленных поездок на стойбища Александр Павлович собирал интересную коллекцию предметов быта и культуры Тром-Аганских ханты. Узнав об открытии в деревне музея, коренные жители приносили вещи, принадлежащие еще их отцам и дедам. Так в музее появились медные котлы, лук со стрелами, деревянные крючки для ловли рыб, корневатики и другие экспонаты. Лесной музыкант – самоучка Тимофей Иванович Кечимов подарил музею родовую реликвию – деревянный музыкальный инструмент «Лебедь».

Коренные жители с глубоким пониманием и благодарностью относились к созданию музея. Приходя с подарками, говорили: «Пусть наши внуки и правнуки увидят здесь, как мы жили».

Музей, частица земли югорской, стал одним из самых богатых среди подобных краеведческих музеев на территории Ханты-Мансийского автономного округа. И фонды его все пополняются, а размещать их было уже некуда.

В 2000-м году началась готовиться проектная документация для здания Русскинского краеведческого музея. Как обещали проектанты, это будет современное музейное сооружение, оснащенное новейшим техническим оборудованием и с экспозициями под открытым небом.

Первый новосел в новом здании Русскинского музея Природы и Человека

В 2016 году переехал музей в новое здание. Более трех тысяч чучел животных, птиц и рыб заполнили абсолютно все пространство двух больших залов. Они на стенах, на потолке, на полу. Не единственные представители каждого вида, а целые стаи или семьи.

Справка:

Александр Ядрошников родился 15 июня 1940 года в городе Нолинске Кировской области в многодетной семье. С детства увлекался рыбалкой, охотой, рисованием. Трудовую деятельность начал в 1956 году рабочим Нолинского промышленного комбината. В 1966 году окончил Иркутский пушно-меховой техникум, по окончании которого был распределен в деревню Русскинская, где работал охотоведом.

Имеет государственные награды и Почетные грамоты. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

7 июня 2000 года решением Думы Сургутского района Заслуженному деятелю культуры ХМАО Ядрошникову присвоено звание «Почетный гражданин Сургутского района».

24 сентября 2008 года постановлением Главы района муниципальному учреждению культуры «Русскинской музей природы и человека» присвоено имя его основателя – А.П. Ядрошникова

Кстати:

Русскинской музей Природы и Человека принял участие в многочисленных проектах, в том числе передвижных выставках в Северной Норвегии и Финляндии. Летом 2004 года таксидермическая коллекция Александра Ядрошникова была частью культурной программы, представляющей Ханты-Мансийский автономный округ в Страсбурге (Франция).

Музей ежегодно участвует в научно-практических конференциях, фестивалях, способствует развитию туристической деятельности.